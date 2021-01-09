Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump, которой пользовался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем посту.

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Об этом говорится в блоге Twitter.

Причиной такой блокировки в компании назвали опасность дальнейшего подстрекательства к насилию. Там объяснили, что основанием для опасения послужили недавние твиты Трампа и их дальнейшая интерпретация в Сети.

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"После тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них – в частности, как они принимаются и интерпретируются в Twitter и за его пределами – мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", – говорится в сообщении.

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В компании также отметили, что ясно дали понять еще 6 января, "в контексте ужасающих событий", что дальнейшее нарушение правил приведет именно к такой реакции.

Напомним, ранее социальная сеть Twitter заморозила аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов, предупредив, что аккаунт останется заблокированным, если президент не удалит три твита. После их удаления аккаунт Трампа разблокировали.

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