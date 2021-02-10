Twitter не даст Трампу вернуться в соцсеть: Удаление будет постоянным

После того Сенат США признал конституционным процесс по импичменту Трампу, 45-й президент США узнал еще одну неприятную новость – Twitter не позволит ему пользоваться соцсетью, даже если он вновь будет баллотироваться на высший пост государства.

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Об этом телеканалу CNBC заявил главный финансовый управляющий компании Нед Сигал.

"Наша политика работает следующим образом: когда вас удаляют с платформы, это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или нынешним государственным должностным лицом. Удаление носит постоянный характер", – сказал он.

"Запомните, наша политика разработана так, чтобы мы были уверены в том, что люди не призывают к насилию. А если кто-то поступает так, мы удаляем его, и наша политика не позволяет людям возвращаться", – добавил Нед Сигал.

А телеведущий программы Mad Money на канале CNBC Джим Крамер заявил, что удаление Трампа из Twitter делает соцсеть более привлекательной для рекламодателей.

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Также стало известно, что мобильное приложение обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео Snapchat больше не будет продвигать учетную запись Трампа на вкладке "Откройте для себя", которая обычно содержит контент от ньюсмейкеров. Это решение соответствует подходу Twitter к обсуждению политических выступлений, в то время как Facebook не предпринял никаких действий.

Напомним, 8 января Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump, которой пользовался тогдашний президент США Дональд Трамп.

А глава Twitter Джек Дорси назвал правильным решением пожизненное блокирование аккаунта Трампа в соцсети.

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