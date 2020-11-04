Twitter заблокировал несколько новостных аккаунтов о выборах в США

Twitter заблокировал несколько новостных аккаунтов, где публиковалась информация о голосовании на выборах в США.
Об этом сообщает El Comercio.
В компании заявили, что аккаунты были заблокированы за нарушение его политики.
У одного из заблокированных аккаунтов, SVNewsAlerts, на прошлой неделе было 69 000 тысяч подписчиков. Там часто сообщалось о беспорядках, связанных с выборами, и освещались вопросы, связанные с безопасностью и надежностью голосования.
На странице также указывалось на заявления о мошенничестве в отношении демократов и обращалось внимание на митинги и выступления президента-республиканца Дональда Трампа.
К слову, ранее Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post, в которой была опубликована переписка сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена – Хантера, связанная с его работой в украинской компании Burisma.
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