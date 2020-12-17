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Twitter запретил негативно высказываться о вакцине от COVID-19

17 декабря, 07:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Соцсеть будет удалять ложные сообщения

В Twitter обновили правила в отношении контента о вакцинах от коронавируса, теперь недостоверная информация будет удаляться.

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Об этом говорится на странице социальной сети.

В Twitter заявили, что будут удалять сообщения о вреде вакцины для здоровья и другую ложную информацию.

"В контексте глобальной пандемии дезинформация о вакцинах является серьезной и растущей проблемой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что будут удалять также сообщения о том, что вакцины используются для контроля над людьми и ложные заявления о побочных эффектах.

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Так, с 2021 года все сомнительные сообщения о вакцинациях будут помечаться как спорные.

"Мы сосредоточены на устранении недостоверной информации, которая представляет наибольший потенциальный вред для здоровья и благополучия людей", – добавили в компании.

Также мы писали о том, что в сентябре Facebook заблокировал сотни страниц спецслужб России, которые публиковали неправдивую информацию о выборах и протестах в Беларуси, украинской политике и геополитических теориях заговора.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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