У Байдена хотят отменить решение Трампа об открытии границ для путешествий

В США меры для борьбы с COVID-19 будут усилены

Решение действующего президента США Дональда Трампа об открытии границ для путешествий в Европу и Бразилию будет отменено.

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Об этом в Twitter написала будущая пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена Джен Псаки.

"В связи с обострением пандемии и появлением все большего числа новых вариантов (коронавируса – Ред.) по всему миру сейчас не время снимать ограничения на международные поездки", – написала Псаки.

По ее словам, меры для борьбы с COVID-19 будут усилены.

"Фактически, мы планируем усилить меры общественной охраны здоровья в отношении международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение COVID-19", – сообщила Псаки.

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Согласно последним данным, в США зафиксировали более 24,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Напомним, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и по смертности. В стране уже более 10 млн человек вакцинировались от коронавируса.

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