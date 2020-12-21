У Байдена обсуждают санкции против России за кибератаку на США

У избранного президента также говорят об эффективном механизме сдерживания будущих нападений

Команда избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена рассмотреть несколько вариантов наказания России за ее участие в беспрецедентном хакерском взломе правительственных ведомств и компаний США, когда он вступит в должность.

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Об этом сообщили несколько источников агентству Reuters.

Среди возможных вариантов наказания у Байдена якобы говорят о новых финансовых санкциях или даже о кибератаках на российскую инфраструктуру.

Один из собеседников агентства заявил, что ответ должен быть достаточно сильным, чтобы виновные понесли значительные экономические, финансовые или технологические убытки, но при этом избежать эскалации конфликта между двумя ядерными противниками.

По его словам, всеобъемлющей целью любых действий, которые могут включать усиление мер по противодействию кибершпионажу, будет создание эффективного сдерживания и снижение вреда будущих российских кибератак.

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Сам Байден в телеинтервью в четверг заявил, что Россия ответит за кибератаки и пообещал "финансовые последствия" как для физических, так и юридических лиц.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации слишком раздули масштабы последней крупной кибератаки на американские правительственные ведомства и компании, а также допустил, что за ней стоит Китай, а не Россия.

При этом госсекретарь США Майк Помпео прямо заявил, что к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года, причастна Россия.

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