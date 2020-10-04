У Байдена будут регулярно сообщать о его тестах на COVID-19

Кандидат в президенты США Джо Байден регулярно проходит тестирование на коронавирус, а его штаб пообещал публиковать результаты этих тестов.

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Об этом сообщает The Washington Post.

"Байден регулярно проходит тестирование, и мы будем публиковать результаты каждого теста", - заверил представитель избирательного штаба Эндрю Бейтс.

Он также заявил, что в штабе Байдена "придерживаются строгих и широких методов безопасности, рекомендованных экспертами общественного здравоохранения".

Напомним, 2 октября был госпитализирован действующий президент США Дональд Трамп – его доставили в больницу через 15 часов после официального сообщения о подтвержденном COVID-19.

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Позже врач Белого дома Шон Конли выступил на брифинге, заявив, что у главы Белого дома еще есть кашель, заложенность носа и усталость, однако эти симптомы уменьшаются.

В свою очередь сам Дональд Трамп записал видео из больничной палаты, в котором заявил, что намерен вскоре вернуться к избирательной кампании.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020. Бывший вице-президент США Джо Байден является главным соперником Трампа.

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