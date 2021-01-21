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У Байдена рассказали о его первом звонке на посту президента

21 января, 04:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Путину Байден пока звонить не намерен

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, в первую очередь на новом посту будет звонить партнерам и союзникам Соединенных Штатов.

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Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь президента Джен Псаки.

Самый же первый официальный телефонный разговор, который состоится у Джо Байдена будет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо – он назначен на 22 января.

Что касается разговора с президентом России Владимиром Путиным, то он пока не планируется.

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"Информации о телефонном разговоре с президентом Путиным пока нет", – ответила Псаки на вопрос журналиста.

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Напомним, в первый день на посту президента Джо Байден подписал около 15 указов, отменив при этом несколько скандальных указов своего предшественника Дональда Трампа.

Мы также сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в первый же день назначил временных руководителей Государственного департамента и Министерства обороны.

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Канада США звонок Джо Байден Джастин Трюдо
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