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У Лос-Анджелеса снова сняли загадочного человека на реактивном ранце (видео)

28 декабря, 02:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пилоты зафиксировали объект на высоте 900 метров

В Соединенных Штатах недалеко от Лос-Анджелеса пилоты летной школы сняли на видео человека, который летел на реактивном ранце мимо самолета на высоте 3000 футов (около 900 метров) над землей.

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Соответствующее видео разместила в Instagram инструктор летной школы.

Человек на реактивном ранце

В то же время женщина не исключает, что на самом деле пилоты видели не человека с ранцем, а, к примеру, беспилотник.

"Видео снято летным инструктором Sling Pilot Academy во время полета на приблизительно 3000 футах недалеко от Палос-Вердес к югу от Лос-Анджелеса. Остров Каталина на заднем плане. Похоже, что на видео показан реактивный ранец, но это также может быть дрон или другой объект", – говорится в сообщении.

Инструктор также добавила, что если это все-таки "парень в реактивном ранце'', то еще надо выяснить, насколько легален его полет и не является ли он тем самым парнем, который пару месяцев назад вызвал недалеко от Лос-Анджелеса, перебои в воздушном движении.

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Отметим, еще в конце лета этого года, в этой местности пилоты заметили на высоте 900 метров мужчину, который летал на реактивном ранце. Они уведомили местных диспетчеров, которые стали предупреждать об этом другие рейсы.

Американские СМИ отмечают, что большинство современных реактивных ранцев не могут летать так высоко, тем не менее известно о разработке подобных аппаратов, которые могут летать на высоте и 3600 метров.

В то же время в Федеральном управлении гражданской авиации Соединенных Штатов в ответ на запросы СМИ заявили, что не владеют никакой информацией о недавнем полете мужчины на реактивном ранце.

Напомним, в ноябре во время тренировки в Дубае погиб 36-летний французский пилот Винс Реффет, прославившийся своими полетами с реактивным ранцем.

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США Лос-Анджелес полет ранец реактивный ранец
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