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У потного адвоката Трампа потекла краска для волос: видео конфуза

20 ноября, 13:23

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Краситель был явно не рассчитан на ту пылкость, с которой выступал Руди Джулиани

Личный адвокат президента США Дональда Трампа оконфузился во время пресс-конференции на тему прошедших ранее в этом месяце президентских выборов – в ходе пылкой речи у него потекла краска для волос.

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Об этом сообщает Washington Post.

Инцидент произошел 19 ноября. Рассказывая о массовых фальсификациях во время подсчета бюллетеней и иностранном влиянии, которое якобы оказывалось на исход президентских выборов, Руди Джулиани так вспотел, что по его вискам потекли черные струйки.

Видео: Reuters

Случившееся вызвало множество шуток в соцсетях. В частности, экс-мэра Нью-Йорка сравнили с персонажем Пингвином из фильмов о Бэтмене и злодеем Зоргом из культового фильма "Пятый элемент".

"Нельзя ожидать, что они справятся с фактом поражения лучше, чем они справляются с реальностью выпадения волос. Неудачники".

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Напомним, ранее дочь лидера США Иванку Трамп раскритиковали из-за прически, в Сети ее назвали старомодной.

Также мы писали о ярко-зеленом платье Valentino, в котором жена американского президента Мелания Трамп появилась на предвыборном съезде Республиканской партии в сентябре, рассмешив поклонников.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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конфуз выборы в США Рудольф Джулиани Выборы президента США-2020
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