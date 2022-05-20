У Путина уже не только ядерная дубинка. Блинкен назвал новое опасное для мира оружие РФ

В Кремле ожидают, что это оружие поможет добиться того, чего не удалось военным путем

Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании еды как оружия в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне в Украине. Оккупанты держат в заложниках еду не только для украинцев, но и для миллионов людей по всему миру.

Об этом пишет Reuters.

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Позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отверг обвинения, заявив, что россияне "не идиоты" и не станут экспортировать продовольствие, если на них распространяются жесткие санкции.

Обращаясь к Совету Безопасности ООН, Блинкен призвал Россию прекратить блокаду украинских портов.

"Похоже, российское правительство считает, что использование еды в качестве оружия поможет добиться того, чего не удалось его вторжению, – сломить дух украинского народа", — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что снабжение продовольствием миллионов украинцев и миллионов других людей во всем мире буквально "взято в заложники".

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Весь мир ощущает последствия войны

Вторжение России в Украину привело к резкому росту мировых цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

На Россию и Украину вместе приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Украина также является крупным экспортером кукурузы, ячменя, подсолнечного и рапсового масла, в то время как на Россию и Беларусь, которая поддержали Москву в ее войне с Украиной, приходится более 40% мирового экспорта калия, то есть удобрений для сельскохозяйственных культур.

В Кремле отказываются признавать, что Россия виновата в глобальном продовольственном кризисе. Представитель России в ООН Василий Небензя и вовсе обвинил Украину в том, что она задерживает иностранные суда в своих портах и ​​минирует акваторию.

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"Решение использовать еду в качестве оружия принимает Москва и только Москва", — сказал Блинкен.

Около 20 миллионов тонн зерна остаются неиспользованными в украинских элеваторах, поскольку мировые запасы продовольствия истощаются и цены стремительно растут.

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