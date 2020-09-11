У России таких нет: Трамп похвастался новыми ракетами и оружием, о котором никто не знает

Соединенные Штаты обладают системами вооружений, о которых не знает никто. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, 10 сентября, журналистам перед вылетом в штат Мичиган, сообщает ТАСС.

Реклама

Главу государства попросили прокомментировать утверждения из готовящейся к публикации книги американского журналиста Боба Вудворда Rage ("Ярость"). Она базируется в том числе на 18 эксклюзивных интервью Вудворда с Трампом. По словам журналиста, президент США в беседах с ним, помимо прочего, заявлял, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

"У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали. Мы создаем отличные вооружения. Наши ВС сильнее, чем когда-либо. Мы потратили 2,5 трлн долларов на наши ВС за последние 3,5 года. Теперь у нас есть новые ракеты <...>. Надеюсь, нам никогда не придется его использовать, но наше ядерное [оружие] сейчас находится в лучшем за последние десятилетия состоянии", – ответил на это Трамп.

"У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы", – продолжил глава Белого дома.

В тренде Чехия вводит обязательное ношение масок в помещениях

Напомним, 1 марта 2018 года в ежегодном послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин похвастался неработающей ракетой.

Реклама

А американский канал CNBC сообщил, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама