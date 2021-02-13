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У США есть вопросы к отчету ВОЗ по COVID-19: Китай призвали обнародовать всю информацию

13 февраля, 21:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Белый дом "озабочен" результатами расследования о происхождении коронавируса

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в субботу призвала Китай предоставить данные о COVID-19 с самых первых дней вспышки.

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Об этом сообщает Reuters.

В Вашингтоне "глубоко озабочены" по поводу того, как были переданы результаты отчета Всемирной организации здравоохранения после посещения ею Китая для исследования происхождения коронавируса.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в своем заявлении, что крайне важно, чтобы отчет был независимым и не подвергался "изменениям со стороны правительства Китая".

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Он также отметил, что президент США Джо Байден быстро отменил решение о выходе из ВОЗ, принятое его предшественником Ддональдом Трампом, но необходимо защитить доверие к организации.

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"Возобновление сотрудничества с ВОЗ также означает соблюдение самых высоких стандартов. Мы глубоко обеспокоены тем, как были переданы первые результаты расследования COVID-19, также есть вопросы к тому, каким образом они были сделаны", – сказал Салливан.

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