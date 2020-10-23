У США хорошие отношения с Северной Кореей – Трамп

Дональд Трамп отметил, что у него хорошие отношения с многими странами

Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов с Джо Байденом заявил, что у Америки хорошие отношения с Северной Кореей.

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"Хорошие отношения с руководителями разных стран", – сказал Трамп.

Также мы писали о том, что директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран пытались вмешаться в предстоящие выборы президента Соединенных Штатов. Якобы Москва и Тегеран получили информацию о зарегистрированных избирателях в США и могут использовать информацию "в попытке передать ложную информацию зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет доверие людей к американской демократии".

К слову, президент США Дональд Трамп, по заявлению, уже готов мирно передать власть в случае, если он проиграет на предстоящих выборах в ноябре. Хотя ранее заявлял, что не доверяет надежности голосования по почте и абсолютно уверен в своей победе. Тогда Трамп заранее называл результаты выборов, в случае его проигрыша, сфальсифицированными, и был готов отдать власть только по решению Верховного суда

Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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