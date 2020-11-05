У Трампа назвали условие его победы на выборах

Дональд Трамп может обогнать Байдена на выборах в США только в случае победы в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передает Fox News.
"Конечно, мы считаем, что путь (к победе – ред.) лежит через Аризону, Пенсильванию и при сохранении Джорджии, где мы лидируем", – сказала Макинэни.
По ее словам, Трамп может также одержать победу и в Аризоне. Однако пресс-секретарь не исключила, что в Пенсильвании подсчеты могут быть нечестными.
Напомним, ранее Трамп обвинил демократов в попытках совершить манипуляции с результатами голосования в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.
Также мы писали о том, что штаб президента Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.
Однако в Мичигане заявили, что выборы были проведены прозрачно, с предоставлением доступа как для политических партий, так и для общественности.
Отметим, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за "массовых нарушений" на выборах.
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