У Трампа назвали условие его ухода с поста президента – СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признает свое поражение на выборах, только в случае, если иски, поданные его штабом в суды, не принесут желаемых результатов.

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Об этом сообщили источники, приближенные к президенту, передает телеканал Fox News.

По словам собеседников канала,Трамп намерен "любезно уступить и взять на себя обязательство по мирной передаче власти, если юридические процессы не откроют путь для его второго срока".

Победителем на президентских выборах в США вечером 7 ноября ряд СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена, после того как он одержал победу в штате Пенсильвания и набрал 273 голоса из 270 необходимых. На данный момент у Байдена уже 290 голосов выборщиков, у Трампа – по прежнему 214.

Напомним, Дональд Трамп, после того как было объявлено о победе на выборах президента США его соперника Джо Байдена, заявил, что "выборы еще не окончены", он намерен оспаривать их результаты в суде.

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В то же время в Федеральной комиссии Соединенных Штатов заявили, что пока не получили доказательств фальсификаций во время голосования в стране.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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