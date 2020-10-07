У Трампа отсутствуют симптомы COVID-19 – врач Белого дома

У президента США Дональда Трампа сейчас отсутствуют какие-либо симптомы коронавирусной болезни.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.
По словам врача Белого дома, во время последнего осмотра у Трампа отсутствовали симптомы коронавируса. Американский лидер не жалуется на какие-либо проблемы со здоровьем.
"Амбулаторный уровень насыщения кислородом составляет 95-97 процентов. В целом состояние здоровья президента по-прежнему очень хорошее", – рассказал врач.
Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.
Также мы писали о том, что Трампу подготовили изолированные помещения в Белом доме, чтобы он работал во время изоляции.
К слову, президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом после того, как выписался из больницы, и записал видеообращение.
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