У Трампа отсутствуют симптомы COVID-19 – врач Белого дома

Трамп не жалуется на какие-либо проблемы со здоровьем

У президента США Дональда Трампа сейчас отсутствуют какие-либо симптомы коронавирусной болезни.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

По словам врача Белого дома, во время последнего осмотра у Трампа отсутствовали симптомы коронавируса. Американский лидер не жалуется на какие-либо проблемы со здоровьем.

"Амбулаторный уровень насыщения кислородом составляет 95-97 процентов. В целом состояние здоровья президента по-прежнему очень хорошее", – рассказал врач.

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Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус, выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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Также мы писали о том, что Трампу подготовили изолированные помещения в Белом доме, чтобы он работал во время изоляции.

К слову, президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом после того, как выписался из больницы, и записал видеообращение.

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