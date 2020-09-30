У Трампа предложили перед дебатами провериться на скрытые средства связи у кандидатов

Представитель президента США Дональда Трампа заявил, что избирательный его конкурента от Демократической партии на президентских выборах Джозефа Байдена отказался от их предложения проверить наличие электронных устройств в ушах участников предстоящих первых теледебатов.

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Об этом сообщил телеканал Fox News.

"У Байдена несколько дней назад согласились на проведение перед дебатами проверки на наличие электронных наушников, а сегодня неожиданно отказались", – утверждает пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.

Он также напомнил об отказе команды Байдена взять у него допинг-тест перед словесной дуэлью, обвинив конкурента Трампа в стремлении подстраховаться.

А у Трампа, по словам Мертау, отклонили запрос секундантов Байдена сделать несколько перерывов в дебатах, которые "президенту Трампу не нужны".

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В то же время представитель избирательной кампании бывшего вице-президента США Джо Байдена Кейт Бедингфилд назвала предложение по поводу проверки на наличие электронных наушников абсурдным. Она также отрицает просьбу о перерывах.

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"Естественно, он (Байден. – Ред.) не пользуется ушным устройством связи, а мы никогда не просили о дополнительных перерывах", – добавила она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоятся 29 сентября в 21:00 по вашингтонскому времени (4:00 утра 30 сентября по киевскому времени). Они пройдут в актовом зале университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо).

Вторые дебаты запланированы на 15 октября. Третьи дебаты, где оппонировать будут претенденты на пост вице-президента от кандидатов, пройдут 22 октября.

Напомним, согласно сообщению пресс-службы Белого дома, президент США Дональд Трамп уже прибыл на дебаты с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в сопровождении адвоката Рудольфа Джулиани и американского бойца смешанного стиля Колби Ковингтона.

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Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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