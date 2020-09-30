Українська
$ 28,3
33,13
  1. Мировые новости
  2. США

У Трампа предложили перед дебатами провериться на скрытые средства связи у кандидатов

30 сентября, 02:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Штаб Байдена назвал предложение абсурдным

Представитель президента США Дональда Трампа заявил, что избирательный его конкурента от Демократической партии на президентских выборах Джозефа Байдена отказался от их предложения проверить наличие электронных устройств в ушах участников предстоящих первых теледебатов.

Реклама

Об этом сообщил телеканал Fox News.

"У Байдена несколько дней назад согласились на проведение перед дебатами проверки на наличие электронных наушников, а сегодня неожиданно отказались", – утверждает пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.

Он также напомнил об отказе команды Байдена взять у него допинг-тест перед словесной дуэлью, обвинив конкурента Трампа в стремлении подстраховаться.

А у Трампа, по словам Мертау, отклонили запрос секундантов Байдена сделать несколько перерывов в дебатах, которые "президенту Трампу не нужны".

Реклама

В то же время представитель избирательной кампании бывшего вице-президента США Джо Байдена Кейт Бедингфилд назвала предложение по поводу проверки на наличие электронных наушников абсурдным. Она также отрицает просьбу о перерывах.

В тренде
Как выбирают президента США: почему победитель может проиграть

"Естественно, он (Байден. – Ред.) не пользуется ушным устройством связи, а мы никогда не просили о дополнительных перерывах", – добавила она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена состоятся 29 сентября в 21:00 по вашингтонскому времени (4:00 утра 30 сентября по киевскому времени). Они пройдут в актовом зале университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо).

Вторые дебаты запланированы на 15 октября. Третьи дебаты, где оппонировать будут претенденты на пост вице-президента от кандидатов, пройдут 22 октября.

Напомним, согласно сообщению пресс-службы Белого дома, президент США Дональд Трамп уже прибыл на дебаты с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в сопровождении адвоката Рудольфа Джулиани и американского бойца смешанного стиля Колби Ковингтона.

Реклама

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дебаты Дональд Трамп выборы в США Джо Байден Выборы президента США-2020
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)Украина
Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19
Трамп готов первым испытать на себе вакцину от COVID-19США
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина
Стартует историческая сессия Генассамблеи ООН: Зеленского и Путина "развели", а кафе и клинику закрылиПолитика
В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирус
В США возросло число самоубийств в армии: подозревают коронавирусСША
Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Байденом
Выборы в США: Трамп сократил разрыв с БайденомСША
"Будет происходить много важного": экс-премьер Гончарук переехал в СШАПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять