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У Трампа заявили о массовых нарушениях в Пенсильвании

4 ноября, 21:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Адвокат президента направляется в Филадельфию с командой юристов

Адвокат действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о том. что направляется в Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за "массовых нарушений" на выборах.

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Об этом он написал в своем Twitter.

"На пути в Филадельфию с командой юристов. Массовые нарушения", – написал Джулиани.

Республиканцы утверждают, что у Трампа в Пенсильвании "хакеры Байдена" украли 550 000 голосов.

Напомним, ранее Трамп обвинил демократов в попытках совершить манипуляции с результатами голосования в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

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"Они находят голоса за Байдена везде – в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!" – написал он.

Мы также сообщали, что штаб президента Трампа подал судебный иск с требованием остановить подсчет голосов в штатах Мичиган и Висконсин.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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США результаты выборов Дональд Трамп фальсификации Выборы президента США-2020
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