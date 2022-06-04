У Запада есть четыре варианта прекращения войны – СМИ

Британия, США и Евросоюз обсуждают ситуацию в Украине без Украины

Западные союзники регулярно встречаются, чтобы отработать потенциальные рамки прекращения огня / Фото: Коллаж: Сегодня

Не обращая внимания на перспективу затянувшегося тупика в Украине, США и их союзники вновь делают акцент на необходимости урегулирования ситуации путем переговоров, чтобы положить конец войне, поскольку конфликт перешел рубеж 100 дней. Об этом в Telegram-канале пишет "Сегодня" со ссылкой на CNN.

Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные рамки прекращения огня и прекращения войны путем переговоров.

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Несколько источников, знакомых с ходом переговоров сообщили, что среди тем обсуждения была структура из четырех пунктов, предложенная Италией в конце прошлого месяца.

Эти рамки включают обязательство Украины соблюдать нейтралитет в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.

Украина не принимает прямого участия в этих дискуссиях, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины".

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Официальные лица США и Украины заявили, что США не оказывали давления на Украину, чтобы она придерживалась определенного плана, и не подталкивали их напрямую к встрече с русскими.

Когда закончится война

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявлял, что война в Украине будет затяжной и продлится не один месяц, и поражение в ней будет полным крахом российской империи.