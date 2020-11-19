Ученые назвали четыре новых симптома COVID: на что нужно обратить внимание

Ученые из Великобритании, США и Канады назвали четыре слабовыраженных симптома, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила британская газета Daily Express.
Со ссылкой на 36 научных исследований, издание пишет, что одним из признаков, свидетельствующем о заражении коронавирусом нового типа, могут быть проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита.
"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу", – отметил доктор Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.
Еще одним признаком наличия коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит. Как подчеркнула Американская академия офтальмологии, этот симптом возникает примерно у 1-3% людей, у которых впоследствии подтвердилось заболевание, вызываемое новым коронавирусом.
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Кроме того, предвестником COVID-19, как заключили ученые Имперского колледжа Лондона, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.
В качестве четвертого раннего симптома коронавируса издание назвало утомляемость. Исследователи в ирландском Тринити-колледже пришли к выводу, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на COVID-19. Она может сохраняться у них даже 10 недель спустя после выздоровления.
Напомним, в Украине за последние сутки, 18 ноября, выявили 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
А в Минздраве Украины напомнили, при каких симптомах, вызванных коронавирусной инфекцией, пациента могут госпитализировать.
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