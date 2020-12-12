Ученые рассказали, могут ли люди передавать COVID-19 после вакцинации

Для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 70-80% населения

Великобритания стала первой страной, которая начала вакцинацию от коронавируса, также и в США рекомендовали к применению вакцину. Однако пока неизвестно, могут ли люди переносить инфекцию после вакцинации.

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Как пишет CNBC News, клинические испытания пока не показали, как действует вакцина после вакцинации.

Компания Pfizer сообщила, что ее вакцина была на 95% эффективна по выработке иммунитета. Это является высоким показателем.

Однако исключительный результат иммунитета не означает, что в организме человека все еще не осталось вируса.

Одним из показателей эффективности вакцины является достижение так называемого коллективного иммунитета. Это происходит, когда массовая вакцинация наделяет население широким иммунитетом к инфекционным заболеваниям, обеспечивая косвенную защиту.

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По словам ученых, 70-80% людей нуждаются в вакцинации против коронавируса для достижения коллективного иммунитета.

Ранее мы писали, что американцы получат вакцину от коронавируса в первую очередь. Только после того, как вакцинируются все желающие американцы, вакцину будут поставлять в другие страны.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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