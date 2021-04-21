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Ученые в США открыли новую опасную для человечества мутацию коронавируса

21 апреля, 15:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новый штамм SARS-CoV-2 показывает сопротивляемость вируса к антителам

В Соединенных Штатах ученые Глобального исследовательского комплекса в сфере медицины при Техасском университете A&M выделили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, чей геном указывает на вероятную сопротивляемость вируса к антителам.

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Об этом сообщает специализированное издание Medical Xpress.

Новый штамм BV-1 нашли только у одного человека, у которого коронавирусная инфекция проявилась с легкими симптомами. Однако ученые решили, что эта мутация потенциально опасна для человечества, поэтому решили сообщить о своем открытии.

"Этот вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам", – заявил главный вирусолог Глобального комплекса Бен Нойман.

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Эксперименты в других лабораториях показали неэффективность антител в отношении вирусов с такими же маркерами. Издание также отмечает, что BV-1 генетически близок к британскому штамму коронавируса.

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Напомним, южноафриканский штамм коронавируса оказался более устойчивым к вакцине Pfizer.

Также сообщалось, что в США зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией, который может оказаться более заразным.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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штамм сопротивление мутация коронавирус Антитела SARS-CoV-2

Источники: Сегодня , Интерфакс

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