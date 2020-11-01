Ученые выяснили, люди какой профессии чаще всего болеют COVID-19

Чаще других заражаются коронавирусной инфекцией COVID-19 работники продовольственных магазинов, особенно те, кто постоянно контактирует с клиентами.

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в медицинском журнале Occupational and Environmental Medicine, передает "Голос Америки".

Согласно изданию, исследователи взяли мазки на коронавирус у 104 работников магазинов города Бостон в мае, и у 20% из них был положительный результат теста на коронавирус, что в пять раз больше вероятности положительного теста среди работников других профессий в той же местности.

Кроме того, предполагается, что работники этой же сферы, скорее всего, стали и "значительным источником распространения" болезни, поскольку трое из четырех исследованных, у которых выявили коронавирус, не имели симптомов заболевания.

В тренде В Грузии начались парламентские выборы по новой системе

"Нас удивило такое большое количество людей без симптомов. Это очень настораживает, ведь означает, что работники магазина прямо контактируют с клиентами и являются своеобразными посредниками вируса, практически суперраспространители", – рассказал участвовавший в исследовании доцент Школы медицины в Бостонском университете доктор Джастин Янг.

Реклама

Также сообщается, что 91% из опрошенных утверждают, что постоянно носили маску на работе, но только 66% респондентов рассказали, что придерживались социальной дистанции.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных ограничений, в добавление к уже существующим. Ряд других стран мира также ужесточают карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама