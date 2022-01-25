У Байдена готовят два тайных брифинга по Украине – СМИ

Администрация президента США проинформирует сотрудников Конгресса о кризисе в Украине

Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Администрация президента США Джо Байдена проведет два тайных брифинга из-за угрозы вторжения РФ в Украину. В нем примут участие помощники руководителей Палаты представителей и Сената, а также сотрудники профильных комитетов. Брифинг состоится сегодня, 25 января.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно?

Брифинги пройдут в связи с тем, что около 8 500 американских военнослужащих привели в состояние повышенной боевой готовности для возможной переброски в страны Восточной Европы.

Сообщается, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для обеих палат. Кроме того, Шумер запросил еще и секретный брифинг для всех 100 сенаторов на следующей неделе.

Отмечается, что брифинги проходят, когда США предупреждают, что потенциальное вторжение России в Украину может быть неизбежным.

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