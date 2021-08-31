Украина должна снова стать космической державой – Зеленский

Глава государства назвал беседу с Биллом Нельсоном очень плодотворной

Владимир Зеленский обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном сотрудничество в космической отрасли. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

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Об этом глава государства написал в своем Twitter во вторник, 31 августа.

"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", — говорится в посте Зеленского.

Помимо этого президент пригласил руководителя космического агентства посетить Украину.

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Повестка дня 31 августа

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что сегодня украинская делегация планирует провести ряд встреч с подписанием документов в:

Министерстве энергетики США;

Министерстве обороны США;

Государственном департаменте США;

Всемирном банке;

космическом агентстве NASA.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поселился в пятизвездочном отеле в центре Вашингтона.

Также напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

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