Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Украина должна снова стать космической державой – Зеленский

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
31 августа, 20:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава государства назвал беседу с Биллом Нельсоном очень плодотворной
Владимир Зеленский обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном сотрудничество в космической отрасли. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном сотрудничество в космической отрасли. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Реклама

Об этом глава государства написал в своем Twitter во вторник, 31 августа.

"Украина должна снова стать космической державой. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", — говорится в посте Зеленского.

Помимо этого президент пригласил руководителя космического агентства посетить Украину.

Читайте также:

Реклама

Провокации пропагандистов РФ и новые соглашения. Все подробности визита Зеленского в США

Повестка дня 31 августа

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что сегодня украинская делегация планирует провести ряд встреч с подписанием документов в:

  • Министерстве энергетики США;
  • Министерстве обороны США;
  • Государственном департаменте США;
  • Всемирном банке;
  • космическом агентстве NASA.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поселился в пятизвездочном отеле в центре Вашингтона.

Также напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба также называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1 356 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять