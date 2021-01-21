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Украина готовит встречу Байдена и Зеленского – посол рассказал подробности

21 января, 10:55

Виталий Семченко Виталий Семченко

Но сначала политики должны пообщаться по телефону

Украина работает на реализацией приглашения президента США Джо Байдена в Киев. Также рассматривается вариант визита украинского лидера Владимира Зеленского в Штаты.

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Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", – сказал он.

Дипломат отметил, что для развития двусторонних отношений важно наладить личные связи, а визит – лучшая возможность для этого. Однако сначала политики должны пообщаться по телефону.

По словам Ельченко, новая администрация очень осведомлена в украинских реалиях и в будущем намерена сосредоточиться на конкретных вопросах.

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"Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора уже от слов переходить к делам. И во вторую – это реформа судебной системы", – объяснил посол.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский признался, что смотрел церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и пригласил его посетить Украину с визитом.

Напомним, Джо Байден присягнул на верность американскому народу. За церемонией инаугурации следил чуть ли не весь мир. Как все происходило – смотрите в материале "Сегодня".

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США Владимир Зеленский Джо Байден Владимир Ельченко
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