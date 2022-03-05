Украина может победить Россию: Блинкен дал обнадеживающий прогноз

Госсекретарь рассказал о новом коварном замысле Путина в Украине

Похоже, Блинкен больше не считает Россию сверхдержавой. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает очень даже вероятной победу Украины в развязанной Россией войне. При этом отмечает кровавую тактику Кремля: не смогли справится с военными – переключились на мирных жителей.

Об этом он сказал BBC.

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Он не может предсказать, сколько еще продлиться война, но уверен, что у Украины есть шанс победить благодаря необычайной стойкости народа. На вопрос, уверен ли он, что Украина может одержать победу, он ответил: "Со временем, безусловно".

"Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что война уже пошла не так, как планировал Путин – украинская армия оказала ожесточенное сопротивление. В связи с этим оккупанты изменили тактику и начали бить по мирным объектам.

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"Мы видим, как Россия нацелилась на критическую инфраструктуру, лишая украинцев воды, электричества, тепла. Эти методы, к сожалению, являются частью российской стратегии при президенте Путине. И я думаю, что мы, вероятно, увидим больше такого", – подчеркнул он.

Как Украина противостоит России

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Даже жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ – этого хотят большинство опрошенных.

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Тем временем ядерные бомбардировщики НАТО подтянули к границе Украины. Американцы провели совместные учения с Румынией и Германией. Это особенно актуально на фоне угроз Путина ядерным оружием, которое он привел в боеготовность.

CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.