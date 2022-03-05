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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Украина может победить Россию: Блинкен дал обнадеживающий прогноз

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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5 марта, 09:29
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Госсекретарь рассказал о новом коварном замысле Путина в Украине
Похоже, Блинкен больше не считает Россию сверхдержавой. Коллаж "Сегодня"
Похоже, Блинкен больше не считает Россию сверхдержавой. Коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает очень даже вероятной победу Украины в развязанной Россией войне. При этом отмечает кровавую тактику Кремля: не смогли справится с военными – переключились на мирных жителей.

Об этом он сказал BBC.

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Он не может предсказать, сколько еще продлиться война, но уверен, что у Украины есть шанс победить благодаря необычайной стойкости народа. На вопрос, уверен ли он, что Украина может одержать победу, он ответил: "Со временем, безусловно".

"Если Москва намерена каким-то образом попытаться свергнуть правительство и установить свой собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что война уже пошла не так, как планировал Путин – украинская армия оказала ожесточенное сопротивление. В связи с этим оккупанты изменили тактику и начали бить по мирным объектам.

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"Мы видим, как Россия нацелилась на критическую инфраструктуру, лишая украинцев воды, электричества, тепла. Эти методы, к сожалению, являются частью российской стратегии при президенте Путине. И я думаю, что мы, вероятно, увидим больше такого", – подчеркнул он.

Как Украина противостоит России

Киев уже не первый день просит НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы российские самолеты и ракеты не бомбили украинские города. Однако страны Запада отказались по итогам вчерашнего саммита Альянса. После этого Зеленский жестко отчитал НАТО, обвинил их в трусости и неспособности кого-либо защитить.

Даже жители США поддерживают закрытие неба над Украиной и призывают не покупать российскую нефть и газ – этого хотят большинство опрошенных.

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Тем временем ядерные бомбардировщики НАТО подтянули к границе Украины. Американцы провели совместные учения с Румынией и Германией. Это особенно актуально на фоне угроз Путина ядерным оружием, которое он привел в боеготовность.

CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки пишет, что у Путина появился новый план по Украине – бомбить города до их сдачи.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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