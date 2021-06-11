Украина откроет новое консульство в США: где появится дипведомство

Посол Оксана Маркарова подписала договор об аренде помещения, где будет находиться дипучреждение – это станет четвертым украинским генконсульством а Америке

Украина откроет новое дипломатическое представительство в Соединенных Штатах – генеральное консульство нашей страны появится в городе Хьюстон, штат Техас.

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Об этом сообщили в украинском посольстве.

11 июня посол в США Оксана Маркарова подписала договор об аренде помещения, где будет находиться новое зарубежное дипучреждение.

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В посольстве уверены, что этот миг "станет частью истории развития украинского-американских отношений".

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"Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. На Юге Америки большая и активная украинская община, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства", – добавили дипломаты.

Это станет пятым дипломатическим учреждением Украины в США. Кроме посольства в Вашингтоне, действуют также генеральные консульства в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

Напомним, что послом Украины в США Оксана Маркарова была назначена 25 февраля, став первой женщиной во главе дипмиссии.

Также сообщалось, что ранее в этом году Украина открыла первое консульство в Новой Зеландии.

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О чем еще говорят в Украине и мире 11 июня, смотрите в видеосюжете: