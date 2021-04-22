Украинцы вакцинировались в США – теперь это может каждый (фото)

Журналист "Сегодня" получил прививку против коронавируса в США – вакцинироваться сможет каждый – как это сделать

Украинцы в США получили прививки против коронавируса. Там еще с понедельника, 19 апреля, начали массовую вакцинацию.

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Одним из вакцинированных был журналист "Сегодня" Юрий Гула.

Теперь получить прививку в США могут абсолютно все, в том числе и туристы. Главное – иметь с собой паспорт.

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Журналисту ввели первую дозу вакцины Moderna, укол сделали прямо в аптеке. В учреждении поставили ширму между рядами и туда на назначенное время приходят люди. После укола человек сидит еще 15 минут, после чего может уходить.

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Вакцинацию проводят бесплатно.

Напомним, 21 апреля, в Украине против COVID-19 вакцинировали 14 044 человека.

Тем временем в Великобритании уже более 10 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса –почти каждый пятый взрослый человек.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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