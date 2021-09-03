Украинец запустил в космос ракету. Она взорвалась

Американская компания – разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки, однако миссия была прервана из-за аномалии при полете.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.
Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния).
Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.
Что известно
Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) – созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр.
- Напомним, ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал видео перемещения на пусковую установку сверхтяжелой ракеты Super Heavy, предназначенной в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту космического корабля Starship.
- Мы также писали, что правительство США отклонило предложение миллиардера, основателя Amazon и компании Blue Origin Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну.