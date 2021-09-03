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Украинец запустил в космос ракету. Она взорвалась

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
3 сентября, 08:35
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Первая миссия получила название DREAM или FLTA001
Украинско-американская компания Firefly Aerospace провалила дебютный запуск ракеты Alpha в космос. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинско-американская компания Firefly Aerospace провалила дебютный запуск ракеты Alpha в космос. Фото: коллаж "Сегодня"

Американская компания – разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, успешно запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки, однако миссия была прервана из-за аномалии при полете.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Согласно прямой трансляции запуска ракеты в Youtube, пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по киевскому времени. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг (штат Калифорния).

Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссию прервали из-за пока не выясненного обстоятельства. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

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Что известно

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) – созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр.

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