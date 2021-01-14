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"Украинские связи": республиканцы хотят инициировать импичмент Байдена

14 января, 11:12

Виталий Семченко Виталий Семченко

Какие обвинения предъявят новому президенту – пока неизвестно

Представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.

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Об этом заявила новый член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин, передает "The Hill".

"Мы не можем иметь президента Соединенных Штатов, готового злоупотребить президентскими полномочиями, и который может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями, поэтому 21 января я прибегну к статьям об импичменте в отношении Джо Байдена", – сказала она.

Республиканка не уточнила, какие именно обвинения она собирается выдвинуть в отношении новоизбранного президента для обоснования импичмента. Однако в ходе интервью она упомянула "украинские связи" Байдена во время его работы на посту вице-президента.

О чем речь?

Грин говорит о скандале, в котором фигурирует сам Байден и его сын Хантер. Последний до весны 2019 года входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

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В октябре 2020 года газета New York Post утверждала, что Байден-старший воспользовался своим влиянием, чтобы Виктора Шокина уволили с поста генпрокурора Украины.

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По одной из версий, тогдашний вице-президент добивался увольнения Шокина, поскольку генпрокурор расследовал связанное с Burisma дело.

Более того, в мае 2020 года народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, согласно которым Байден якобы договорился с экс-президентом Петром Порошенко, что Штаты выделят миллиард долларов в обмен на отставку Шокина.

Как сообщалось ранее, действующий президент США Дональд Трампполучил обвинение от Нижней палаты Конгресса США– Палаты представителей – в том, что его поступки подстрекали к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, против кого из американских лидеров запускали процедуру импичмента.

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США импичмент республиканцы Burisma Джо Байден
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