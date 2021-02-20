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Украинско-американская ракета Antares вывела на орбиту корабль с грузом NASA (видео)

20 февраля, 23:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

КБ "Южное" осуществляло поддержку пуска

В субботу, 20 февраля, около 19:36 по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) успешно запустили ракету-носитель среднего класса Antares, которая вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus с 3629 кг груза NASA для Международной космической станции (МКС).

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Украинское Конструкторское бюро "Южное" в режиме реального времени осуществляло поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации.

"Подготовка PH "Антарес", ее испытания и пуск проведены с участием специалистов ГП "КБ "Южное", ГП "ПО ЮМЗ" и НПО "Хартрон-АРКОС", – напомнили в космическом агентстве.

Отмечается, что отправленный на МКС груз NASA состоит из провизии и вещей для экипажа, материалов для научных исследований, оборудования для станции и выхода в открытый космос, компьютеров и комплектующих, кубсатов.

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Antares состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень). Основную конструкцию первой ступени разработало ГП "КБ "Южное" и изготовило ГП "ПО ЮМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др. Главный разработчик ракеты-носителя – американская корпорация Northrop Grumman.

Всего с 2013 года ракета-носитель Antares стартовала 14 раз, причем 13 из них – успешно.

Напомним, предыдущий запуск ракеты-носителя Antares состоялся в октябре 2020 года, всего за прошлій год ракету запускали два раза.

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NASA космос ракета-носитель МКС Antares
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