Украину просят не критиковать соглашение о "Северном потоке – 2" – СМИ

Украина все еще верит, что США смогут остановить проект с помощью санкций

Владимир Зеленский, Джо Байден и Ангела Меркель. Коллаж "Сегодня"

Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

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Об этом сообщает Politico.

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По данным СМИ, Вашингтон также попросил Киев не обсуждать планы США и Германии с Конгрессом. Чиновник администрации Джо Байдена был не согласен с этим сообщением и сказал, что ситуация более сложная. Однако он не дал более подробную информацию.

Близкий к Владимиру Зеленскому источник говорит, что Украина все еще верит в силу США остановить проект с помощью санкций.

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Напомним, готовящаяся сделка Берлина и Вашингтона предусматривает, что Германия примет меры против России в случае использования "Северного потока – 2" как оружия против Украины.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров в Вашингтоне заявили, что по-разному оценивают проект российского газопровода "Северный поток – 2".

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