Українська
$ 27,77
33,56
  1. Мировые новости
  2. США

Победил Луну, но проиграл раку. Умер легендарный астронавт Майкл Коллинз

28 апреля, 20:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Коллинз находился на борту "Аполлона-11", который впервые доставил на единственный спутник Земли человека – в живых из экипажа остался только Базз Олдрин

В США ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз – второй из трех членов космического экипажа, который впервые высадился на Луне.

Реклама

Об этом члены его семьи сообщили 28 апреля на странице астронавта в Twitter.

Коллинз умер на 91-м году жизни, причиной его смерти стал рак.

"Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", — пишут его родные, отмечая что вызов в виде онкозаболевания он встретил смиренно.

Майкл Коллинз. Фото: REUTERS/Joe Skipper
Реклама

Майкл Коллинз. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Семья Коллинза попросила уважать их право на приватность.

Напомним, что Майкл Коллинз, Базз Олдрин и Нил Армстронг находились на борту корабля "Аполлон-11", который впервые в истории высадил человека на Луну. Это случилось 20 июля 1969 года – когда Армстронг и Олдрин ступили на поверхность единственного спутника Земли, Коллинз оставался в командном модуле на окололунной орбите.

В тренде
Первый рейтинг Time. ТОП-100 самых влиятельных компаний мира

Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин

Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин / Фото: NASA

Реклама

На сегодняшний день в живых из них остался только Базз Олдрин. Армстронг скончался в 2012 году.

Напомним, что последними людьми, побывавшими на Луне, считаются астронавты NASA Харрисон Шмитт и Юджин Сернан. Однако в этом месяце США заключили контракт с компанией SpaceX на строительство космического модуля, который сможет вновь доставить человека на спутник.

При этом владелец компании Илон Маск уверен, что это может случиться до 2024 года, хотя в NASA в это и не верят.

А о планах украинского космического агентства вы можете узнать в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)
Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)Россия
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причину
Россия хочет начать новую войну с Украиной: в США назвали причинуВласть
Ученые в США открыли новую опасную для человечества мутацию коронавируса
Ученые в США открыли новую опасную для человечества мутацию коронавирусаСША
США увеличат военную помощь для Украины. Комитет принял законопроект (обновлено)
США увеличат военную помощь для Украины. Комитет принял законопроект (обновлено)США
США передумали? Американские эсминцы снова отправились в Черное море
США передумали? Американские эсминцы снова отправились в Черное мореСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять