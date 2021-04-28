Победил Луну, но проиграл раку. Умер легендарный астронавт Майкл Коллинз

Коллинз находился на борту "Аполлона-11", который впервые доставил на единственный спутник Земли человека – в живых из экипажа остался только Базз Олдрин

В США ушел из жизни астронавт Майкл Коллинз – второй из трех членов космического экипажа, который впервые высадился на Луне.

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Об этом члены его семьи сообщили 28 апреля на странице астронавта в Twitter.

Коллинз умер на 91-м году жизни, причиной его смерти стал рак.

"Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи", — пишут его родные, отмечая что вызов в виде онкозаболевания он встретил смиренно.

Реклама Майкл Коллинз. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Семья Коллинза попросила уважать их право на приватность.

Напомним, что Майкл Коллинз, Базз Олдрин и Нил Армстронг находились на борту корабля "Аполлон-11", который впервые в истории высадил человека на Луну. Это случилось 20 июля 1969 года – когда Армстронг и Олдрин ступили на поверхность единственного спутника Земли, Коллинз оставался в командном модуле на окололунной орбите.

Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин / Фото: NASA

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На сегодняшний день в живых из них остался только Базз Олдрин. Армстронг скончался в 2012 году.

Напомним, что последними людьми, побывавшими на Луне, считаются астронавты NASA Харрисон Шмитт и Юджин Сернан. Однако в этом месяце США заключили контракт с компанией SpaceX на строительство космического модуля, который сможет вновь доставить человека на спутник.

При этом владелец компании Илон Маск уверен, что это может случиться до 2024 года, хотя в NASA в это и не верят.

А о планах украинского космического агентства вы можете узнать в видеосюжете:

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