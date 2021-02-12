Українська
$ 27,84
33,81
  1. Мировые новости
  2. США

Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа

12 февраля, 00:44

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Причиной смерти стала редкая форма рака

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер во вторник в возрасте 79 лет.

Реклама

Об этом говорится на официальном сайте музыканта.

"С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно", – говорится в сообщении.

Причиной смерти стала редкая форма рака, которую диагностировали у музыканта недавно. Его не стало 9 февраля, но официально о смерти звезды сообщили только сейчас.

В тренде
Европарламент призвал Украину запретить сайт "Миротворец"

Чик Кориа — один из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира, обладатель более чем двух десятков премий Grammy и более 40 номинаций на эту престижнейшую награду в области звукозаписи, а также множества других международных премий.

Реклама

Ранее издатель и владелец американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет.

Напомним, известный российский актер Виталий Альшанский был найден в своей квартире без сознания 4 февраля. По прибытию скорая констатировала смерть звезды.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

музыка смерть умер джаз
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США могут снять санкции с
США могут снять санкции с "Северного потока – 2": Байден сообщил Меркель об условииЭкономика
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостью
Безос увольняется из Amazon: миллиардер шокировал новостьюБизнес
"Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум КремлюСША
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации
Эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинацииСША
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИ
Байден перекинет ядерные бомбардировщики ближе к России – СМИСША
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма Капитолия
На слушаниях в Сенате США показали новое видео штурма КапитолияСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять