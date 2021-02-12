Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер во вторник в возрасте 79 лет.

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Об этом говорится на официальном сайте музыканта.

"С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно", – говорится в сообщении.

Причиной смерти стала редкая форма рака, которую диагностировали у музыканта недавно. Его не стало 9 февраля, но официально о смерти звезды сообщили только сейчас.

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Чик Кориа — один из наиболее влиятельных и авторитетных джазовых музыкантов мира, обладатель более чем двух десятков премий Grammy и более 40 номинаций на эту престижнейшую награду в области звукозаписи, а также множества других международных премий.

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Ранее издатель и владелец американского порножурнала Hustler Ларри Флинт скончался в возрасте 78 лет.

Напомним, известный российский актер Виталий Альшанский был найден в своей квартире без сознания 4 февраля. По прибытию скорая констатировала смерть звезды.

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