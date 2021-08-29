Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Ураган "Ида" обрушился на юго-восточное побережье США (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
29 августа, 21:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скорость порывов ветра "Иды" превышает 240 км/час
Фото урагана "Ида" из космоса. Фото: NASA
Фото урагана "Ида" из космоса. Фото: NASA

Ураган "Ида" обрушился на американский штат Луизиана. Пока он классифицирован как тропический шторм 4 категории, но вполне вероятно, что его категорию скоро повысят – скорость порывов ветра "Иды" пока что достигает 150 миль/час (около 241 км/час), тогда как 5 категория начинается c 157 миль/час (больше 252 км/час).

Реклама

Об этом сообщает New York Times.

Первым на пути урагана оказался город Гранд-Айл. За ним находится Новый Орлеан, большинство жителей которого уже эвакуировались и не зря. С самого утра здесь дует ветер со скоростью более 110 км/с.

Америка готовится к самому мощному урагану в истории. Фото: REUTERS
Америка готовится к самому мощному урагану в истории. Фото: REUTERS
Америка готовится к самому мощному урагану в истории. Фото: REUTERS
1/3

Мэр Латойя Кантрелл призывает всех тех, кто решил переждать непогоду в городе, оставаться дома. Те, кто прислушался к ее словам, уже усиленно готовятся встречать стихию, заколачивая все окна.

Реклама

Читайте также:

На Англию, Францию и Бельгию обрушился мощный ураган (фото, видео)

Ураган может стать самым мощным в истории

Метеорологи уже предупреждают о том, что по своей разрушительности "Ида" может переплюнуть даже печально известный ураган "Катрина". Кроме Нового Орлеана, он угрожает также другим крупным городам: Ноксвилю, Мемфису и Чарльзтону.

Отметим, "Ида" обрушилась на Луизиану спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", приведшего к масштабным разрушениям и гибели более 1,8 тыс. человек. Ураган "Катрина" был слабее "Иды", однако "Ида" меньше и идет по другой траектории.

Читайте другие новости по теме:

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Дневник независимости 🇺🇦

29 августа 1991. Леонид Кравчук встретился с командующими военных округов и Черноморского флота...

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
1906 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять