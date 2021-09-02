Урагана "Ида" в США: число жертв возросло до 15 человек

15 человек погибли в результате урагана "Ида", который обрушился на США в начале этой недели. По данным СМИ, девять человек погибли в штате Нью-Йорк, пять – в штате Нью-Джерси и один – в штате Мэриленд. Ранее сообщалось о восьми погибших.
Об этом сообщает CNN.
В среду в Нью-Йорке были масштабные наводнения. В городе приостановили работу всех линий метрополитена.
В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал, что в городе спасателей ждут сотни человек.
На данный момент в США около 1,17 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тыс. из них – в штате Луизиана.
Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикуте.
Что говорят власти
Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк.
Он сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.
Ранее мы писали:
- Из-за урагана "Ида" в окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.
- Была зафиксирована первая жертва урагана "Ида" в Соединенных Штатах. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.