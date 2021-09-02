Урагана "Ида" в США: число жертв возросло до 15 человек

В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы

Нью-йорк пострадал от наводнения. Фото: коллаж "Сегодня"

15 человек погибли в результате урагана "Ида", который обрушился на США в начале этой недели. По данным СМИ, девять человек погибли в штате Нью-Йорк, пять – в штате Нью-Джерси и один – в штате Мэриленд. Ранее сообщалось о восьми погибших.

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Об этом сообщает CNN.



В среду в Нью-Йорке были масштабные наводнения. В городе приостановили работу всех линий метрополитена.



В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал, что в городе спасателей ждут сотни человек.

На данный момент в США около 1,17 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тыс. из них – в штате Луизиана.



Ураган "Ида" обрушился на Луизиану в начале этой недели, после чего двинулся на север страны и вызвал наводнения в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикуте.

Что говорят власти

Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк.

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Он сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку.

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