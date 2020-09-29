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Успехи есть: США создают международную коалицию против Китая

29 сентября, 06:33

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Сторону Вашингтона уже заняли некоторые государства Африки, Южной Азии и Южной Америки

На фоне переломного момента в противостоянии США с Китаем Вашингтон решил создать международный альянс против этой страны, потому что в перспективе Поднебесная представляет для Штатов самую большую угрозу.

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Об этом в эфире канала Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы начали строить глобальную коалицию, чтобы оттеснить (Китай. – Ред.). Это займет годы", – заявил Помпео.

Он уточнил, что Вашингтону уже удалось достичь определенных успехов в Африке, Южной Азии и Южной Америке.

"Величайшая внешняя угроза для США в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это угроза со стороны сегодняшнего китайского режима, возглавляемого генеральным секретарем Компартии Китая Си Цзиньпином", – сказал Помпео.

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Глава Госдепа считает, что американская политика, которой придерживались различные американские администрации в течение последних 50 лет, провалилась – она не сделала ни внешнюю политику КНР менее гегемонистской, ни внутреннюю – менее репрессивной.

Сейчас, считает Майк Помпео, перед США стоит задача "сделать все необходимое, чтобы следующий век не стал китайским столетием".

Напомним, ранее о стратегии сдерживания Китая рассказал глава Пентагона Марк Эспер.

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