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Уйти из Крыма и Донбасса: США обратились к России

21 сентября, 10:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москва должна прекратить конфликт, который спровоцировала

Россия должна прекратить оккупацию Крыма и отступить из Донбасса. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает пресс-служба американского посольства.

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"В Международный день мира мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины", - говорится в заявлении.

По ее словам, украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире.

"Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладиться миром, которого заслуживают", – заявила она.

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Дипломат также призвала Москву освободить всех незаконно задержанных украинцев.

Обращение Кристины Квин. Источни: twitter.com/USEmbassyKyiv

Напомним, по мнению экспертов, Украина должна сама противостоять агрессии России в Крыму и на Донбассе , не дожидаясь помощи со стороны, как маленькая Финляндия в 1939-м году противостояла огромному СССР.

Напомним, ранее экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет .

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Источник: Сегодня

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