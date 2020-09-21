Уйти из Крыма и Донбасса: США обратились к России

Россия должна прекратить оккупацию Крыма и отступить из Донбасса. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает пресс-служба американского посольства.
"В Международный день мира мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины", - говорится в заявлении.
По ее словам, украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире.
"Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладиться миром, которого заслуживают", – заявила она.
Читайте также: В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
Дипломат также призвала Москву освободить всех незаконно задержанных украинцев.
Напомним, по мнению экспертов, Украина должна сама противостоять агрессии России в Крыму и на Донбассе , не дожидаясь помощи со стороны, как маленькая Финляндия в 1939-м году противостояла огромному СССР.
Напомним, ранее экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет .
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк