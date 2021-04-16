Українська
$ 27,96
33,46
  1. Мировые новости
  2. США

Уже более 30% населения! В США полную COVID-вакцинацию прошли 78,5 млн человек

16 апреля, 05:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Темпы вакцинации в США действительно впечатляют, средний суточный показатель введенных доз достигает 3,3 миллиона

В США полностью вакцинированными от COVID-19 в стране считаются 78,5 млн человек или более 30% населения.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, около 48% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины. Среди пожилых людей более 64% ​​полностью вакцинированы и 80% получили хотя бы одну дозу.

С начала вакцинации американцы получили 198 317 040 инъекций COVID-препаратом, а средний суточный показатель введенных доз достигает 3,3 миллиона.

В тренде
Новая эскалация на Азове: Россия перекрыла Керченский пролив

Ранее директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям, которые вакцинировались от коронавируса препаратом Pfizer, через некоторое время придется принять не две, а три инъекции для поддержания иммунитета.

Реклама

Тем временем в Украине ситуация с вакцинацией неутешительная – 14 апреля вакцину получили только 744 человека, а в Черкасской области не сделали и вовсе ни одной прививки. Вакцинация там приостановилась еще 10 апреля.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США вакцинация коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с Путиным
Украина и личная встреча. О чем Байден говорил с ПутинымСША
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в УкраинуСША
По стопам AstraZeneca. Почему мир массово отказывается от вакцины Johnson & Johnson
По стопам AstraZeneca. Почему мир массово отказывается от вакцины Johnson & JohnsonСША
США могут разместить реальные войска в Украине – американский дипломат
США могут разместить реальные войска в Украине – американский дипломатСША
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложили
Снова тромбы: применение вакцины Johnson & Johnson в Европе отложилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять