Уже началась регистрация. США возобновили лотереи для выдачи грин-карт

Администрация президента США Джо Байдена заявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которой выдают грин-карты. Сейчас идет регистрация на лотерею в 2023 году.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Детали возобновления лотереи
Известно, что Конгресс США разрешил выдавать 55 тысяч грин-карт в год иммигрантам со всего мира. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.
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Отставание в обработке заявок
Власти Соединенных Штатов Америки признает серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации Дональда Трампа. Отныне право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.
Победа в лотерее
"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", — отметил представитель Госдепартамента США.
Проблемы с получением виз в Польшу
В ноябре могут возникнуть проблемы с выдачей рабочих виз в Польшу из-за затягивания тендера по выбору визового центра для польского посольства.
"Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам – из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд", – считает руководитель информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин.
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