Стали известны претенденты на посты министров в будущей администрации Байдена — СМИ

Имена возможных претендентов на посты в будущей администрации новоизбранного президента Америки Джо Байдена уже названы.

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Об этом сообщает Politiko.

Пост министра обороны или министра финансов "может впервые занять женщина или афроамериканец".

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Возглавить Пентагон претендует бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин — бывшая соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

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Еще один соперник Байдена на праймериз, Берни Сандерс, может стать кандидатом на пост министра труда.

Кроме того, выдвигавшийся в президенты от демократов бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттеджадж претендует на пост министра по делам ветеранов или постпреда США при ООН.

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Новым государственным секретарем Соединенных Штатов может стать бывший помощник по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс. На эту должность также претендуют экс-заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, сенаторы-демократы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также экс-заместитель госсекретаря Уильям Бернс.

При этом министром юстиции Байден может назначить сенатора-демократа Дага Джонса, а министром энергетики — физика-ядерщика Эрнеста Мониса, который занимал этот пост во время президентства Барака Обамы.

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