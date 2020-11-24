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В американской пустыне нашли загадочный монолит из "Космической одиссеи"

24 ноября, 17:51

Виталий Семченко Виталий Семченко

Местонахождение объекта решили засекретить

В пустыне американского штата Юта обнаружили загадочный металлический объект, который похож на монолит из культового фильма "Космическая одиссея 2001 года".

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Об этом сообщает CNN.

Странное сооружение нашли сотрудники Департамента общественной безопасности во время подсчета поголовья диких толсторогих баранов. Специалисты рутинно выполнял задачу, когда внимание одного из биологов привлек странный объект в расщелине скалы.

После приземления члены команды обнаружили, что это металлическая скульптура, встроенная в горную породу. Объект в форме призмы был несколько метров высоту и около полуметра в ширину.

После публикации фото в Сети артефакт сразу прозвали "монолит". А все из-за сходства с инопланетными объектами из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года". По сюжету, они воздействовали на ход человеческой эволюции.

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Источник: dpsnews.utah.gov

Источник: dpsnews.utah.gov

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Выяснить происхождение предмета пока не удалось. При этом Департамент общественной безопасности решил скрыть координаты нахождения монолита, чтобы желающие посмотреть на него не погибли по пути — в пустыне слишком пересеченная местность.

Отмечается, что члены команды, которые нашли неизвестный объект, шутили, что если кто-то из них внезапно исчезнет, то все остальные просто убегут.

Источник: dpsnews.utah.gov
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Источник: dpsnews.utah.gov

Как сообщалось ранее, на Burning Man презентовали удивительную виртуальную скульптуру из Украины.

Также мы писали, что металлический кролик установил новый рекорд на аукционе. Созданная в 1986 году скульптура сделала Джеффа Кунса самым дорогим из ныне живущих художником.

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США скульптура пустыня искусство
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