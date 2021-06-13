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В Америке горбатый кит проглотил и выплюнул мужчину

13 июня 2021 19:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пострадавший пробыл внутри кита около 30-40 секунд

Мужчина после того, как его выплюнул кит. Фото: ВВС

Мужчина после того, как его выплюнул кит. Фото: ВВС

Ловец лобстеров с США рассказал, как чуть не стал частью пищевой цепи океана. Он попал в пасти кита, но чудом животное его выплюнуло. А мужчина получил лишь подозрение на вывих колена.

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Об этом сообщает ВВС.

По словам 56-летнего Майкла Пакарда, он вышел в море на своей лодке у побережья полуострова Кейп-Код в штате Массачусетс. Погода была теплая и тихая, видимость хорошая.

Но нырнув в воду с водолазным снаряжением, чтобы собрать со дна лобстеров, Паккард вскоре почувствовал сильный толчок и оказался в полной темноте.

"Я чувствовал, что двигаюсь, и мышцы кита сжимаются", – рассказал Паккард журналистам после выписки из больницы в тот же день.

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Кит, почувствовав дискомфорт, потряс головой, всплыл на поверхность и выплюнул мужчину, который провел внутри около 30-40 секунд.

"Я увидел свет, а он начал трясти головой из стороны в сторону, и вдруг я понял, что я уже снаружи", – говорит Паккард.

Ранее мы писали, что рыбак поймал морского окуня гигантских размеров. Мужчина раздал куски рыбы соседям и друзьям, живущим неподалеку. Однако перед этим официально зафиксировал крупный улов.

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