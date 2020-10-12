В Белом доме дебаты хотят провести 15 октября

Вторые президентские дебаты в США, назначенные на 15 октября, должны состояться и пройти в оффлайн-формате. Об этом заявил представитель Белого дома Брайан Моргенштерн.

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"Президент готов к дебатам, и его врачи разрешили ему участвовать в публичных мероприятиях. Они сказали, что он больше не представляет опасности для передачи (коронавируса – ред.), поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", — сказал Моргенштерн.

Напомним, лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что президент вылечился от коронавируса и больше не является заразным для других людей.

"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний. – ред.) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", – написал Конли.

Кроме того, накануне Дональд Трамп рассказал о своих симптомах COVID-19.

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