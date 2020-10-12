Українська
$ 28,21
33,28
  1. Мировые новости
  2. США

В Белом доме дебаты хотят провести 15 октября

12 октября, 08:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Врачи Трампа разрешили ему участвовать в публичных мероприятиях

Вторые президентские дебаты в США, назначенные на 15 октября, должны состояться и пройти в оффлайн-формате. Об этом заявил представитель Белого дома Брайан Моргенштерн.

Реклама

"Президент готов к дебатам, и его врачи разрешили ему участвовать в публичных мероприятиях. Они сказали, что он больше не представляет опасности для передачи (коронавируса – ред.), поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", — сказал Моргенштерн.

Напомним, лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что президент вылечился от коронавируса и больше не является заразным для других людей.

В тренде
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

"Рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний. – ред.) для безопасного прекращения изоляции, сегодняшняя утренняя ПЦР-проба на COVID-19 показала, что по признанным в настоящее время стандартам он больше не является источником передачи инфекции", – написал Конли.

Кроме того, накануне Дональд Трамп рассказал о своих симптомах COVID-19.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выборы США Белый дом дебаты Дональд Трамп Джо Байден

Источник: Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина
Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и ПутинаДругие страны
СМИ подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавируса
СМИ подсчитали стоимость лечения Трампа от коронавирусаСША
"Нашел пять конвертов с деньгами": мужчина купил напичканный чужими заначками домFun
Поспорили о Путине и вспомнили об Украине: как прошли дебаты Пенса и Харрис в США
Поспорили о Путине и вспомнили об Украине: как прошли дебаты Пенса и Харрис в СШАСША
Трамп рассказал, какое лекарство помогло ему при лечении от COVID-19
Трамп рассказал, какое лекарство помогло ему при лечении от COVID-19США
Читаем 5 стихов Луизы Глюк. Она получила
Читаем 5 стихов Луизы Глюк. Она получила "Нобеля"США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять