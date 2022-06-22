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В Белом доме рассказали, как Китай поддерживает Россию

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 июня, 04:30
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Китай помогает РФ несмотря на то, что запад вводит санкции против России из-за ее войны в Украине
Кирби рассказал, как Китай поддерживает РФ/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, ALEXEI DRUZHININ/Sputnik/AFP via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"
Кирби рассказал, как Китай поддерживает РФ/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, ALEXEI DRUZHININ/Sputnik/AFP via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Закупки российской нефти в больших объемах являются еще одним примером растущего сотрудничества между двумя странами, а также молчаливой поддержкой со стороны Китая на фоне того, что западные страны пробуют ввести санкции против РФ.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

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"Я думаю, что это всего лишь часть готовности Китая продолжать идти вместе с Россией. Мы призвали Китай быть ответственной державой и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия творит в Украине, и введении санкций против России за это", — заявил Кирби.

Стоит отметить, что в мае этого года Китай скупил рекордное количество российской нефти, увеличив закупки до 7,47 млрд. долларов, что примерно на 1 млрд. долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем в прошлом году.

Давал ли Китай оружие России?

В Китае утверждают, что не помогали России оружием в войне против Украины. Кроме того, заявляют, что китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом". Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла".

"Позвольте прояснить относительно Украины: Китай никогда не оказывал России материальной поддержки", — сказал Вэй, отвечая на вопрос об усилении связей Китая и РФ.

Он добавил, что китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом". Однако отметил, что отношения и сотрудничество между КНР и РФ будут расти.

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Вэй Фэнхэ также повторил традиционную для Пекина позицию о том, что Соединенные Штаты виновны в эскалации конфликта, оказывая Украине оружие и поддержку и организовывая международные санкции против России.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, почему Китай отказывается помогать своему "другу" Путину. Также мы писали, что Китай может стать одним из гарантов безопасности Украины.

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Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
История подвигов героя
Хроника агрессии
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