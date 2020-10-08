Трамп vs коронавирус. Когда президент вернется в избирательную кампанию

Президент США Дональд Трамп, который прошел курс лечения от COVID-19, планирует возобновить предвыборные мероприятия уже на следующей неделе.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В понедельник, 12 октября, президент США намерен отправиться в Пенсильванию, а уже во вторник посетит Мичиган.
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15 октября в Майами Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом. После этого запланирована поездка во Флориду.
Ранее Дональд Трамп рассказал, какое лекарство помогло ему при лечении от COVID-19.
Отметим, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.
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