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Трамп vs коронавирус. Когда президент вернется в избирательную кампанию

8 октября, 08:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

График президента США плотно расписан с начала следующей недели

Президент США Дональд Трамп, который прошел курс лечения от COVID-19, планирует возобновить предвыборные мероприятия уже на следующей неделе.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В понедельник, 12 октября, президент США намерен отправиться в Пенсильванию, а уже во вторник посетит Мичиган.

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15 октября в Майами Дональд Трамп намерен принять участие в дебатах с кандидатом от демократов Джо Байденом. После этого запланирована поездка во Флориду.

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Ранее Дональд Трамп рассказал, какое лекарство помогло ему при лечении от COVID-19.

Отметим, коронавирус обрушил рейтинг Трампа. Согласно последним опросам преимущество кандидата-демократа Джо Байдена над президентом-республиканцем 16%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США коронавирус Дональд Трамп
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