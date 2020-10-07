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В Белом доме растет число случаев заражения коронавирусом

7 октября, 03:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На карантин ушел советник Трампа

В Белом доме зафиксированы еще несколько случаев заражения коронавирусом, в частности COVID-19 обнаружили у главного политического советника президента Дональда Трампа Стивена Миллера.

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Об этом сообщил сам Миллер, передает CNN.

"В течение последних 5 дней я работал удаленно и самоизолировался, каждый день до вчерашнего дня у меня был отрицательный результат. Сегодня у меня был положительный результат на COVID-19, и я нахожусь на карантине", - говорится в заявлении Миллера.

Кроме того, коронавирусная инфекция была также диагностирована еще у двух заместителей пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кейли Макэнани. О заражении самой Макэнани и двух других ее заместителей стало известно в понедельник, 5 октября.

Таким образом, на сегодняшний день в Белом доме коронавирусом заразились уже по меньшей мере 10 человек, в том числе президент Трамп, его жена Мелания.

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Напомним, о диагнозе Дональда и Мелании Трамп стало известно 1 октября. В тот же день COVID-19 подтвердился у помощницы президента Хоуп Хикс.

После этого коронавирус обнаружили у главы его предвыборного штаба Билла Степьена.

Мы также сообщали, что президент США Дональд Трамп выписался из больницы и вернулся в Белый дом.

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коронавирус Дональд Трамп Белый дом COVID-19
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