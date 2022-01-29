В ближайшее время Байден перебросит войска в страны НАТО Восточной Европы

Это связано с угрозой вторжения России на территорию Украины

По словам Байдена, численность войск будет небольшой/Фото: коллаж: REUTERS/Tom Brenner, facebook.com/president.gov.ua/"Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время отправить войска в страны НАТО Восточной Европы. По его словам, численность войск будет небольшой.

Об этом сообщает Reuters.

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Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае полномасштабной войны России против Украины.

В Пентагоне надеются этим решением показать РФ, а также президенту Владимиру Путину, что Штаты остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.

Угроза вторжения из РФ

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