В ближайшее время Байден перебросит войска в страны НАТО Восточной Европы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в ближайшее время отправить войска в страны НАТО Восточной Европы. По его словам, численность войск будет небольшой.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8500 военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае полномасштабной войны России против Украины.
Далее по теме
В Пентагоне надеются этим решением показать РФ, а также президенту Владимиру Путину, что Штаты остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО.
Угроза вторжения из РФ
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- Американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник заявляло в ноябре 2021 года, что Кремль якобы готовит нападение на Украину в январе.
- Позже стало известно, что эти планы были отложены из-за погоды. Мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск.